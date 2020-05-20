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Минкомсвязь запустила сервис оформления выплат на детей от 3 до 7 лет

Минкомсвязь запустила на едином портале госуслуг новый сервис, через который граждане  могут оформить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет.

«На едином портале госуслуг запущен сервис для оформления заявления на получение дополнительных ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. За первые часы работы услуги подано уже более 70 тыс. заявлений», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

В нем отмечается, что заявления можно подать в 65 субъектах России. «Остальные регионы будут подключены к интерактивной форме по мере готовности со стороны субъектов Российской Федерации», — пояснили в министерстве.

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Эта выплата была среди мер поддержки, о которых президент Владимир Путин объявил 11 мая. Он распространил тогда ежемесячную выплату 5 тыс. руб.  на все семьи, имеющие детей в возрасте от трех до семи лет, а не только на тех, кто имеет право на материнский капитал.

Теги: коронавирус, помощь, дети
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