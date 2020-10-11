Мишустин подписал распоряжение о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Правительство выделит более 8,8 млрд руб. для регионов на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3,8 млн человек», — сказано в сообщении.

В кабмине отметили, что ежемесячные пособия на детей введены указом президента России с 1 января 2020 года. Пресс-служба добавила, что выплаты начались с 1 июня, их получают семьи с низкими доходами.

«Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тыс. руб. в месяц в зависимости от региона», — пояснили в кабмине.