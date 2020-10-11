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Мишустин подписал распоряжение о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Правительство выделит более 8,8 млрд руб. для регионов на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3,8 млн человек», — сказано в сообщении.

В кабмине отметили, что ежемесячные пособия на детей введены указом президента России с 1 января 2020 года. Пресс-служба добавила, что выплаты начались с 1 июня, их получают семьи с низкими доходами.

«Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Это примерно 5,5 тыс. руб. в месяц в зависимости от региона», — пояснили в кабмине.

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Фото:Александр Астафьев/РИА Новости

В январе 2020 года президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом. Он отметил, что для выплат надо подать заявление и указать свой официальный доход.

В августе прошлого года президент подписал закон, согласно которому семьи, чей доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума, имеют право на получение ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка.

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