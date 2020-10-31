Армения заявила о применении Азербайджаном фосфорного оружия

Армия Азербайджана применила боеприпасы с фосфором против мирного населения Нагорного Карабаха. Об этом на своей странице в Facebook заявил омбудсмен Армении Арман Татоян.

«Азербайджан использует боеприпасы, как показывают данные на этот момент, с фосфором против Нагорного Карабаха, поджигая леса, расположенные рядом с гражданскими поселениями», — написал он.

Татоян рассказал, что и в дневное, и в ночное время в этих лесах мирные жители прячутся от обстрелов. По словам омбудсмена, действия Азербайджана «подпадают под явный запрет международного права».

Он также подчеркнул, что это боеприпасы массового поражения, которые наносят вред не только людям, но и окружающей среде. Татоян уточнил, что белый фосфор используется в зажигательных, осветительных и дымовых боеприпасах и является горящим элементом трассирующих снарядов.