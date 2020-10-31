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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения заявила о применении Азербайджаном фосфорного оружия

Армия Азербайджана применила боеприпасы с фосфором против мирного населения Нагорного Карабаха. Об этом на своей странице в Facebook заявил омбудсмен Армении Арман Татоян.

«Азербайджан использует боеприпасы, как показывают данные на этот момент, с фосфором против Нагорного Карабаха, поджигая леса, расположенные рядом с гражданскими поселениями», — написал он.

Татоян рассказал, что и в дневное, и в ночное время в этих лесах мирные жители прячутся от обстрелов. По словам омбудсмена, действия Азербайджана «подпадают под явный запрет международного права».

Баку и Ереван договорились не стрелять по мирным объектам и населению
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Фото:David Ghahramanyan / NKR / PAN Photo / AP

Он также подчеркнул, что это боеприпасы массового поражения, которые наносят вред не только людям, но и окружающей среде. Татоян уточнил, что белый фосфор используется в зажигательных, осветительных и дымовых боеприпасах и является горящим элементом трассирующих снарядов.

Азербайжан никак не прокомментировал заявление армянской стороны. Однако на странице Минобороны страны в Facebook сообщается, что армия Азербайджана не подвергает обстрелам гражданское население и нападает только на военные объекты.

Ранее Баку и Ереван в ходе переговоров в Женеве договорились не обстреливать целенаправленно мирное население и гражданские объекты, а также пообещали сотрудничать в поиске и обмене остатками погибших на поле боя.

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Фото:anna.a.naghdalyan / Facebook

Конфликт на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Тогда страны обвинили друг друга в режиме прекращения огня и ввели военное положение. С тех пор государства трижды объявляли перемирие, но к прекращению боевых действий это так и не привело.

Евросоюз осудил продолжение обстрелов после объявления перемирия и отметил, что все чаще появляются сообщения об атаках военных на мирных жителей.

Россия также неоднократно высказывалась против военных действий и призывала главы государств разрешить конфликт путем мирных переговоров.

Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что прекратить боевые действия удастся после введения российских миротворцев в зону конфликта, однако в Кремле ответили, что не смогут сделать это без согласия Азербайджана.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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