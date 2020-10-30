В Кремле назвали условия введения российских миротворцев в Карабах

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Российские миротворцы могут быть размещены в зоне конфликта на территории Нагорного Карабаха исключительно с согласия обеих сторон конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Любые миротворцы вводятся в зону конфликта исключительно с согласия обеих сторон», — сказал Песков.

Отвечая на уточнение о том, что от азербайджанской стороны пока нет согласия, и на вопрос, остается ли прежней позиция Кремля относительно того, что Россия готова ввести миротворцев, если обе стороны конфликта будут согласны, Песков заявил, что не следует «пускаться в какие-то эвентуальные рассуждения».

«Я бы ограничился тем, что я вам сказал», — добавил пресс-секретарь президента.