ЕС осудил продолжение боевых действий в Нагорном Карабахе

В Европейском союзе заявили, что продолжение боевых действий в Нагорном Карабахе, несмотря на соглашения о прекращении огня, недопустимо. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.

«Европейский союз считает неприемлемым то, что после трех соглашений о прекращении огня, заключенных при посредничестве России, Франции и США, боевые действия на территории и вокруг Нагорного Карабаха все еще продолжаются», — говорится в заявлении Стано. Он также обратил внимание на то, что появляется «все больше и больше сообщений» о том, что под атаки попадают мирные жители.

Евросоюз призвал стороны конфликта обеспечить защиту мирного населения в соответствии с международными гуманитарными нормами.

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