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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Главы МИД Армении и Азербайджана начали переговоры в Женеве

Фото:anna.a.naghdalyan / Facebook
Фото: anna.a.naghdalyan / Facebook

В Женеве при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ встретились глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встречается с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым», — указала она.

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Фото:AP

Конфликт Армении и Азербайджана из-за непризнанного Нагорного Карабаха обострился 27 сентября с возобновлением боев на границе стран в этом регионе. Стороны конфликта перешли на военное положение, потери среди мирного населения и военнослужащих есть как у Армении, так и у Азербайджана.

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В октябре Армения и Азербайджан при посредничестве России дважды договаривались о прекращении огня, обмене пленными и телами убитых. Оба раза договоренности были нарушены. Утром 26 октября вступило в силу новое перемирие, заключенное при посредничестве США. Однако после его начала стороны вновь обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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