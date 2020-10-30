Главы МИД Армении и Азербайджана начали переговоры в Женеве
В Женеве при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ встретились глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
«Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встречается с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым», — указала она.
Конфликт Армении и Азербайджана из-за непризнанного Нагорного Карабаха обострился 27 сентября с возобновлением боев на границе стран в этом регионе. Стороны конфликта перешли на военное положение, потери среди мирного населения и военнослужащих есть как у Армении, так и у Азербайджана.