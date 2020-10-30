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Депутат предложил отменить систему маркировки лекарств

Фото:АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Необходимо законодательно отменить систему маркировки лекарственных препаратов. Об этом ТАСС рассказал депутат от партии ЛДПР и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«На следующей неделе до конца будет понятно, что мы делаем — либо законодательно приостанавливаем, либо это будут правительственные решения. Я считаю, что надо законодательно приостанавливать, чтобы аптеки не боялись штрафов», — сказал Нилов, отметив, что закон имеет большую силу, чем решение правительства.

По его словам, система обязательной маркировки лекарственных препаратов фактически не работает, поскольку аптеки не могут продавать их без маркировки и получают штрафы за отсутствие лекарств первой необходимости. Нилов добавил, что окончательное решение будет принято в понедельник.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Ранее из-за дефицита лекарств в регионах власти разрешили продавать лекарства, не дожидаясь подтверждения маркировки. Как заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, в правительстве приняли решение временно перевести маркирование лекарств в уведомительный режим. Это позволит продавать лекарства, не дожидаясь ответа от системы маркировки.

О проблемах с продажей лекарств из-за системы маркировок сообщали в регионах. 14 октября власти Алтайского края обратились в Минпромторг с просьбой помочь произвести необходимое количество лекарств. В организациях края остался средний запас противогриппозных средств на 1,5–2,5 месяца.

На сбои в системе маркировки лекарственных препаратов жаловались компании, входящие в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM). Из-за нее они испытывают проблемы с таможенными процедурами. Либо ввоз лекарств затягивается по срокам, либо компании вовсе не могут ввезти в Россию свою продукцию. Сбои системы маркировки лекарств привели к тому, что на данный момент на разных этапах «зависли» более 450 наименований лекарственных препаратов общим объемом более 40 млн упаковок.

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В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы маркировок, заявили, что проблемы, из-за которых происходил сбой, устранены.

Маркировка всех лекарств стала обязательной с 1 июля 2020. Она отслеживает каждую упаковку лекарства от момента производства или импорта в Россию до продажи конечному покупателю.

В марте Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) попросила власти не вводить маркировку из-за карантинных мер. В АРФП указывали, что из-за ограничений зарубежные специалисты не успели настроить оборудование для подготовки к обязательной маркировке. В июле Мантуров заявил, что маркировка «по определению» не может стать причиной дефицита препаратов и повышения цен на них.

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