Депутат предложил отменить систему маркировки лекарств

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Необходимо законодательно отменить систему маркировки лекарственных препаратов. Об этом ТАСС рассказал депутат от партии ЛДПР и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«На следующей неделе до конца будет понятно, что мы делаем — либо законодательно приостанавливаем, либо это будут правительственные решения. Я считаю, что надо законодательно приостанавливать, чтобы аптеки не боялись штрафов», — сказал Нилов, отметив, что закон имеет большую силу, чем решение правительства.

По его словам, система обязательной маркировки лекарственных препаратов фактически не работает, поскольку аптеки не могут продавать их без маркировки и получают штрафы за отсутствие лекарств первой необходимости. Нилов добавил, что окончательное решение будет принято в понедельник.

Ранее из-за дефицита лекарств в регионах власти разрешили продавать лекарства, не дожидаясь подтверждения маркировки. Как заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, в правительстве приняли решение временно перевести маркирование лекарств в уведомительный режим. Это позволит продавать лекарства, не дожидаясь ответа от системы маркировки.