Власти решили сохранить режим маркировки для лекарств от редких болезней

Согласно проекту правительства, продавать лекарства, не дожидаясь подтверждения маркировки, можно будет до января 2021 года. Мера не коснется препаратов для лечения высокозатратных нозологий

Уведомительный режим работы с маркированными лекарствами будет временно введен для оптово-розничного звена, но не коснется лекарственных препаратов, предназначенных для лечения высокозатратных нозологий (ВЗН). Об этом со ссылкой на проект постановления правительства пишут ТАСС и «Фармвестник». Режим предлагается установить до 1 января 2021 года.

«Положения <…> не распространяются на лекарственные препараты, предназначенные для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта — Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей», — цитируют издания документ.

Генеральный директор сети «Ригла» Александр Филиппов, комментируя РБК инициативу правительства, отметил, что в случае лечения ВЗН речь идет не о массовом сегменте продаж лекарств и он обязан контролироваться особым образом. «В нескольких аптеках «Риглы», которые работают с препаратами из списка ВЗН есть специальные регистраторы выбытия, сложностей с продажами не ожидается», — сказал он.

«Поставки по программе 14 высокозатратных нозологий ожидаются ближе к концу года. Надеемся, что оператор маркировки к этому времени наладит бесперебойную работу системы мониторинга движения лекарственных препаратов», — сообщил в беседе с РБК генеральный директор «Ирвин 2» Михаил Степанов. «Мы со своей стороны всю техническую базу давно подготовили, бизнес-процессы перестроили и в целом выступаем за прозрачность движения лекарственных препаратов на рынке», — уточнил он.