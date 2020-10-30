Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в Карабах

Ввод российских миротворцев может стать «оптимальным решением» конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете The Daily Telegraph.

«Я выступаю за ввод российских миротворцев в зону конфликта», — сказал Пашинян.

В то же время он добавил, что размещение миротворцев из России в этом регионе должно быть одобрено всеми сторонами конфликта.

В середине октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что последние договоренности, которые обсуждали представители Армении и Азербайджана, включают ввод в Нагорный Карабах миротворцев. По словам министра, они бы гарантировали «невозобновление боевых действий».