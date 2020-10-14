В Совете Федерации допустили отправку российских миротворцев в Карабах

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Россия может отправить своих миротворцев в зону конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе, поскольку она заинтересована в прекращении боевых столкновений в регионе. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает «РИА Новости».

«Миротворцами в данном случае должны выступать только те страны, которые всеми своими действиями демонстрируют желание прекратить огонь в Нагорном Карабахе», — пояснил он.

Цеков указал, что среди таких государств в первую очередь можно назвать Россию. По его мнению, обе стороны конфликта согласятся на ее миротворцев. «Азербайджан, возможно, будет настаивать на миротворцах из Турции, но в данном случае нельзя будет обеспечить непредвзятых подходов», — добавил сенатор.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что последние договоренности, которые обсуждали стороны, включают в себя ввод в Карабах миротворцев. «На первом этапе <...> развертывались бы миротворцы, которые гарантировали бы невозобновление боевых действий», — указал он.