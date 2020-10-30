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Политика ,  
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Трамп высмеял сообщения о вмешательстве России в выборы в США

В России американцев считают «ненормальными» после заявлений со стороны США о вмешательстве Москвы в президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге во Флориде. Трансляция митинга размещена в Twitter главы государства.

По словам Трампа, демократы обвиняют Россию в причастности к скандалу с публикацией содержимого ноутбука Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена.

«Россия принесла ноутбук в маленькую мастерскую. Россия! Думаю, русские смотрят на нас и думают: эти люди ненормальные!», — заявил Трамп.

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Джо Байден

В октябре газета New York Post опубликовала статью, основанную, как утверждает издание, на электронной переписке Байдена-младшего с топ-менеджером украинской энергетической компании Burisma Вадимом Пожарским. В письмах Пожарский благодарит Хантера Байдена за встречу с его отцом (на тот момент вице-президентом США) и спрашивает, как тот может использовать свое положения для помощи Burisma.

Как сообщала газета, эта переписка была изъята с жесткого диска компьютера, отданного в починку в мастерскую в штате Делавэр.

Публикация дала новые основания Трампу обвинить Байдена во лжи и коррупции. Президент также призывал посадить в тюрьму Джо и Хантера Байденов и требовал от ФБР расследовать это дело.

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