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Политика ,  
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Трамп осудил Facebook за ограничение доступа к материалу о сыне Байдена

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Facebook и Twitter за ограничение доступа к материалу газеты New York Post о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Об этом он написал в Twitter.

«Ужасно, что Facebook и Twitter убрали публикацию New York Post о являющихся неопровержимыми уликами электронных письмах, связанных с сонным Джо (Джо Байденом — РБК.) и его сыном Хантером. Для них это только начало», — написал Трамп.

Он также добавил, что «нет ничего хуже коррумпированного политика».

Накануне New York Post выпустила материал, основанный, как утверждают авторы, на переписке Хантера Байдена по электронной почте. Газета сообщила, что изъяла эту переписку с жесткого диска компьютера, отданного в починку в мастерскую в штате Делавэр.

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В одном из писем советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский благодарит Хантера Байдена за возможность встретиться с его отцом, который на тот момент занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, передает New York Post.

В другом письме, по данным газеты, Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может воспользоваться собственным влиянием для оказания помощи Burisma.

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После этого Facebook и Twitter ограничили распространение статьи New York Post. Как объяснил представитель Facebook Энди Стоун, публикацию газеты нужно проверить на предмет подлинности фактов, это сделают сторонние партнеры соцсети.

Хантер Байден входил в совет директоров украинской частной компании Burisma в 2014–2019 годах. Сторонники Трампа подозревают, что Байден использовал отца для лоббистской деятельности. Также они полагают, что Байден-старший оказывал давление на Киев с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден это отрицает.

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