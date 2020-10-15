Трамп осудил Facebook за ограничение доступа к материалу о сыне Байдена

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Facebook и Twitter за ограничение доступа к материалу газеты New York Post о Хантере Байдене, сыне кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Об этом он написал в Twitter.

«Ужасно, что Facebook и Twitter убрали публикацию New York Post о являющихся неопровержимыми уликами электронных письмах, связанных с сонным Джо (Джо Байденом — РБК.) и его сыном Хантером. Для них это только начало», — написал Трамп.

Он также добавил, что «нет ничего хуже коррумпированного политика».

Накануне New York Post выпустила материал, основанный, как утверждают авторы, на переписке Хантера Байдена по электронной почте. Газета сообщила, что изъяла эту переписку с жесткого диска компьютера, отданного в починку в мастерскую в штате Делавэр.