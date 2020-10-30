Космонавт объяснил трещину на МКС ударом снаружи по корпусу станции

Трещина на Международной космической станции (МКС) в российском модуле «Звезда», которая, предположительно, стала причиной утечки воздуха, могла появиться из-за удара снаружи по корпусу станции. Об этом рассказали российские члены экипажа МКС во время переговоров с Центром управления полетами (ЦУП), передает ТАСС.

«Если обратите внимание на фото, в середине трещины изменение в цвете. Есть предположение, что был удар снаружи», — сказал космонавт Сергей Рыжиков.

Космонавт также замерил трещину штангенциркулем, получив результат 27 мм. Кроме того, члены экипажа МКС обратили внимание на то, что трещина имеет выпуклую форму.

Рыжиков предложил обследовать место удара снаружи модуля в рамках выхода в космос, запланированного на 18 ноября. В свою очередь руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев отметил, что сделать это будет трудно.