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Сергей Рыжиков принял командование вместе с ключом от МКС

Российский космонавт Сергей Рыжиков принял командование Международной космической станцией (МКС) от американского астронавта Кристофера Кэссиди. NASA опубликовало в своем Twitter видео с членами экипажа орбитальной станции.

Кэссиди вручил россиянину символический ключ от МКС.

21 октября американец и россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер вернутся на Землю после шести месяцев пребывания на борту станции. Планируется, что члены 63-й экспедиции закроют люк космического корабля «Союз МС-16» в 16:10 по восточному времени. «Союз» отстыкуется от МКС в 19:32. Посадка запланирована на 22:55 по восточному времени (8:55 22 октября по казахстанскому времени) к юго-востоку от казахстанского города Жезказган в степи.

Российский «Союз» состыковался с МКС. Видео
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Для Кэссиди это был третий полет, он провел в космосе в общей сложности 378 дней. Иванишин также завершает свой третий полет общей продолжительностью 476 суток. Вагнер побывал в космосе впервые.

Им на смену 14 октября на МКС прибыли россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Корабль «Союз МС-17» долетел до МКС за рекордные 3 часа и 3 минуты.

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