Сергей Рыжиков принял командование вместе с ключом от МКС
Российский космонавт Сергей Рыжиков принял командование Международной космической станцией (МКС) от американского астронавта Кристофера Кэссиди. NASA опубликовало в своем Twitter видео с членами экипажа орбитальной станции.
Кэссиди вручил россиянину символический ключ от МКС.
21 октября американец и россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер вернутся на Землю после шести месяцев пребывания на борту станции. Планируется, что члены 63-й экспедиции закроют люк космического корабля «Союз МС-16» в 16:10 по восточному времени. «Союз» отстыкуется от МКС в 19:32. Посадка запланирована на 22:55 по восточному времени (8:55 22 октября по казахстанскому времени) к юго-востоку от казахстанского города Жезказган в степи.