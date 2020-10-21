Сергей Рыжиков принял командование вместе с ключом от МКС

Для Кэссиди это был третий полет, он провел в космосе в общей сложности 378 дней. Иванишин также завершает свой третий полет общей продолжительностью 476 суток. Вагнер побывал в космосе впервые.

Им на смену 14 октября на МКС прибыли россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Корабль «Союз МС-17» долетел до МКС за рекордные 3 часа и 3 минуты.