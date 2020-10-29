Суд в Чите не смог набрать присяжных по делу срочника Шамсутдинова

Рамиль Шамсутдинов (Фото: Алексей Малашенко / ТАСС)

Суд в Чите объявил перерыв по уголовному делу расстрелявшего сослуживцев срочника Рамиля Шамсутдинова. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

«29 октября 2020 года по уголовному делу в отношении Рамиля Шамсутдинова не удалось сформировать коллегию присяжных заседателей», — говорится в сообщении суда.

В суде рассказали, что для участия в коллегии пригласили 500 человек, однако на судебное заседание пришли только 15, еще по трем были заявлены отводы. Таким образом, осталось 12 кандидатов в присяжные заседатели. Согласно закону о присяжных заседателях, в коллегию необходимо избрать десять человек, двое из которых — запасные.

Перерыв в заседании объявлен до 19 ноября 2020, пояснили в суде.