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Суд в Чите не смог набрать присяжных по делу срочника Шамсутдинова

Рамиль Шамсутдинов
Рамиль Шамсутдинов (Фото: Алексей Малашенко / ТАСС)

Суд в Чите объявил перерыв по уголовному делу расстрелявшего сослуживцев срочника Рамиля Шамсутдинова. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

«29 октября 2020 года по уголовному делу в отношении Рамиля Шамсутдинова не удалось сформировать коллегию присяжных заседателей», — говорится в сообщении суда.

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В суде рассказали, что для участия в коллегии пригласили 500 человек, однако на судебное заседание пришли только 15, еще по трем были заявлены отводы. Таким образом, осталось 12 кандидатов в присяжные заседатели. Согласно закону о присяжных заседателях, в коллегию необходимо избрать десять человек, двое из которых — запасные.

Перерыв в заседании объявлен до 19 ноября 2020, пояснили в суде.

Шамсутдинова обвиняют в убийстве восьми сослуживцев, против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц). Статья предусматривает наказание от восьми до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Стрельба произошла в октябре 2019 года в воинской части 54160 в поселке Горном, Шамсутдинов признал вину. Свои действия он объяснил издевательствами со стороны старших по званию и угрозами изнасилования.

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Позднее по факту нарушения уставных правил взаимоотношений в воинской части (ст. 335 УК России) было возбуждено уголовное дело. В марте к двум годам условно был приговорен Руслан Мухатов, который, как установило следствие, издевался над Шамсутдиновым и другими солдатами.

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