СК назвал имя возможного убийцы восьмерых военнослужащих в Забайкалье

Следственный комитет назвал имя застрелившего восьмерых военнослужащих в войсковой части в Забайкалье, им оказался рядовой Рамиль Шамсутдинов. Об этом сообщается на сайте СК.

Его обвинили по п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По информации следствия, инцидент произошел в войсковой части 54160. Среди погибших в результате стрельбы были два офицера.

Остальные погибшие были солдатами: срочниками и контрактниками, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Инцидент со стрельбой произошел 25 октября на территории войсковой части 54160 в поселке Горный, когда один из солдат-срочников открыл огонь по сослуживцам. Десять человек получили ранения. От полученных травм погибли восемь военнослужащих, сообщали в Минобороны. В ведомстве заявили, что поведение открывшего стрельбу могло быть вызвано нервным срывом из-за личных обстоятельств.

