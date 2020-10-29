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Трамп оценил идею отправить Пелоси на Марс

Президенту США Дональду Трампу понравилась идея отправить спикера палаты представителей демократа Нэнси Пелоси на Марс. Об этом американский лидер заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Аризона, трансляцию вел телеканал Fox News.

На митинге он отметил, что Соединенные Штаты собираются отправить первую женщину на Луну и стать первой страной в мире, отправившей человека на Марс.

«Может быть, это тоже будет женщина. Что вы думаете по этому поводу?» — обратился глава государства к сторонникам.

Один из присутствующих предположил, что это будет Пелоси. «Он сказал: «Пусть это будет Нэнси Пелоси», — отметил Трамп, рассмеявшись. Он назвал эту идею замечательной.

Трамп обвинил Пелоси в нарушении закона из-за разорванного текста речи
Политика
Фото:Liu Jie / Global Look Press

В августе Трамп заявлял, что на предстоящих выборах президента США в ноябре проблем будет больше от Демократической партии, чем от России, Китая или Ирана. По мнению американского лидера, его политические оппоненты, включая спикера палаты представителей Пелоси и лидера демократов в сенате Чака Шумера, держат американский народ «в заложниках», препятствуя согласованию нового пакета мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса.

В июле Пелоси обвинила Трампа в бездействии, заявив, что COVID-19, по сути, — это «вирус Трампа».

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В феврале американский президент опубликовал у себя в Twitter видео под названием «Сильные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси», высмеивающее демократа. Оно было смонтировано из выступления Трампа в конгрессе с ежегодным обращением «О положении страны». На нем Пелоси после каждого фрагмента выступления своего оппонента разрывает листы с копией его речи — таким же образом она поступила в конце выступления Трампа, отказавшегося перед этим пожать ей руку.

В 2019 году американский лидер потребовал от NASA «любой ценой» отправить американцев на Луну до 2024 года. Он также пообещал выделить дополнительные $1,6 млрд для освоения Луны и Марса, чтобы «вернуться в космос по-крупному».

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