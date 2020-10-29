Трамп оценил идею отправить Пелоси на Марс
Президенту США Дональду Трампу понравилась идея отправить спикера палаты представителей демократа Нэнси Пелоси на Марс. Об этом американский лидер заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Аризона, трансляцию вел телеканал Fox News.
На митинге он отметил, что Соединенные Штаты собираются отправить первую женщину на Луну и стать первой страной в мире, отправившей человека на Марс.
«Может быть, это тоже будет женщина. Что вы думаете по этому поводу?» — обратился глава государства к сторонникам.
Один из присутствующих предположил, что это будет Пелоси. «Он сказал: «Пусть это будет Нэнси Пелоси», — отметил Трамп, рассмеявшись. Он назвал эту идею замечательной.