Пелоси назвала COVID-19 «вирусом Трампа»

Нэнси Пелоси (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) в эфире телеканала CNN назвала коронавирусную инфекцию COVID-19 «вирусом Трампа» и обвинила американского президента в бездействии в свете пандемии.

«Думаю, в сегодняшнем выступлении президент, заявив о необходимости ношения масок, признал допущенные ошибки», — сказала Пелоси, комментируя высказывания Трампа.

Кроме того, по словам Пелоси, американский лидер ранее не принял необходимых мер в свете распространения инфекции. «По сути, очевидно, что это вирус Трампа», — сказала она.

Пелоси добавила, что высказывания Трампа о пандемии, а также тот факт, что президент сам начал надевать медицинскую маску, говорят о том, что он понял свою ошибку.

Пелоси полагает, что Трамп должен был с самого начала пандемии посещать публичные мероприятия в защитной маске. Однако Трамп этого не делал, показав согражданам плохой пример, отметила спикер палаты представителей.

«То, что мы перенесли, это в значительной степени вирус Трампа», — добавила спикер палаты представителей.

Ранее Трамп, выступая в ходе брифинга, посвященного пандемии COVID-19, допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США и призвал американцев носить маски.

Впервые с начала пандемии Трамп надел на публике маску во время посещения госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона 12 июля.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса: в стране выявлено более 3,5 млн случаев заражений вирусом. Умерли более 141 тыс. человек.