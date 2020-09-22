NASA представило план лунной программы Artemis

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило обновленный план своей лунной программы Artemis. Документ опубликован на сайте ведомства.

Первый этап программы, Artemis 1, намечен на 2021 год. В рамках этого этапа запланирован беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю.

Второй этап, Artemis 2, запланирован на 2023 год. В ходе этого этапа Луну облетит корабль с экипажем на борту. Третьим этапом (Artemis 3) считается высадка на Луну, намеченная на 2024 год.

В сентябре прошлого года корпорация Lockheed Martin выиграла контракт на строительство космических кораблей Orion, предназначенных для запусков к Луне в рамках программы Artemis.