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Выборы президента США ,  
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Трамп заявил о больших проблемах от демократов на выборах президента США

Президент США Дональд Трамп считает, что на предстоящих выборах главы государства в стране проблем будет больше от демократической партии, нежели чем от России, Китая или Ирана. Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

Трамп в очередной раз раскритиковал желание демократов провести голосование по электронной почте. По его словам, демократы намерены затратить на эти цели $3,5 млрд во всей стране.

«Это будет величайшее мошенничество в истории выборов! Вы всегда говорите про Россию, Китай и Иран, когда речь идет о выборах, но ваша самая большая проблема будет [связана] с демократами, а не с Россией, Китаем или Ираном», — сказал Трамп, отметив, что демократы вели слежку за его президентской кампанией в 2016 году. 

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Дональд Трамп

По словам Трампа, его политические оппоненты, в том числе спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер держат американский народ «в заложниках», мешая согласованию нового пакета мер стимулирования экономики в условиях пандемии.

Трамп не в первый раз критикует идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и длительного подсчета бюллетеней при таком сценарии. Американский лидер убежден, что при таком способе голосования выборы в стране могут стать самыми нечестными в истории страны.

В середине июня американский лидер допустил, что он может уступить своим соперникам на предстоящих выборах. Как утверждал президент США, демократы не посылают бюллетени в некоторые области, в основном в те регионы, где сильны позиции республиканцев. Трамп также выразил уверенность, что голосование таким методом может привести к нарушениям закона.

Главным соперником Трампа на предстоящих выборах является 77-летний демократ Джозеф Байден. Кроме них, ранее об участии в президентской гонке в США заявляли член конгресса США от Демократической партии Тулси Габбард, сенатор-демократ от Калифорнии Камала Харрис, сенатор-демократ от штата Миннесота Эми Клобушар, губернатор штата Вашингтон Джон Инсли, экс-губернатор Колорадо Джон Хикенлупер, экс-депутат Бето О’Рурк, а также мэр Сан-Антонио Джулиан Кастро.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Теги: Дональд Трамп, Китай, Демократическая партия США, выборы президента США
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