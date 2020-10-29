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Посольство ответило шуткой на слова о следе России в каталонском кризисе

Посольство России в Испании, комментируя заявление испанского судьи о "российском следе" в деле о независимости Каталонии — отправке в регион 10 тыс. солдат, назвало появившуюся информацию неполной и предложило в шутку прибавить к этому числу еще два ноля. Об этом сообщается на сайте дипломатического представительства.

«Появившаяся в испанских СМИ информация о прибытии в Каталонию 10 тыс. российских солдат является неполной. К числу солдат нужно добавить два нуля», — говорится в сообщении.

При этом «самое поразительное, отметили дипломаты, — то, что солдаты должны быть переброшены на собранных в Каталонии во время гражданской войны самолетах «Муха» и «Чато», которые спрятаны до получения зашифрованного боевого приказа.

По данным газеты El Periódico, судья Хоакин Агирре на основе записи разговоров 2018 года с участием каталонского политика Виктора Террадельаса, соратника бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона, утверждает, что в 2017 году некая группа россиян, «созданная во времена Горбачева», якобы предлагала Пучдемону направить в регион 10 тыс. солдат. По словам Агирре, испанская автономия должна была стать «страной, подобной Швейцарии». Кроме того, эта группа предлагала погасить долги Каталонии перед Испанией при помощи криптовалютной платформы.

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