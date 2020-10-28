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Пандемия коронавируса ,  
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В Свердловской области запретили посещение кафе и ресторанов ночью

Фото:Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Власти Свердловской области ужесточили ограничительные меры по борьбе с коронавирусом в регионе. Соответствующий указ губернатора Евгения Куйвашева опубликован на официальном портале правовой информации области.

«Прошу отнестись с пониманием — соблюдать некоторые ограничения гораздо проще, чем лечиться в случае заражения коронавирусом», — написал он в Instagram.

Согласно документу, носить защитные маски теперь необходимо не только в закрытых помещениях, но и на любых территориях общего пользования. Также на территории региона требуется соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м, за исключением такси.

Роспотребнадзор разъяснил новое постановление по масочному режиму
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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Кроме того, все развлекательные заведения и места общественного питания не должны принимать посетителей с 23:00 до 06:00. В дневное время все посадочные места должны быть оснащены специальными защитными перегородками или экранами.

Новые ограничения были приняты по рекомендациям главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованным 27 октября, в которых в том числе содержалась рекомендация запретить работу предприятий общественного питания с 23:00 до 6:00. Власти Москвы заявили, что не будут закрывать ночные клубы и рестораны, поскольку в городе введен цифровой контроль за их посещением в ночное время.

По данным правительства Свердловской области, за время пандемии в регионе COVID-19 обнаружили у 35 360 человек. Из них 27 397 человек уже выздоровели, 752 умерли, 273 госпитализированы. За минувшие сутки в регионе заболели около 300 человек.

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