В Свердловской области запретили посещение кафе и ресторанов ночью

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Власти Свердловской области ужесточили ограничительные меры по борьбе с коронавирусом в регионе. Соответствующий указ губернатора Евгения Куйвашева опубликован на официальном портале правовой информации области.

«Прошу отнестись с пониманием — соблюдать некоторые ограничения гораздо проще, чем лечиться в случае заражения коронавирусом», — написал он в Instagram.

Согласно документу, носить защитные маски теперь необходимо не только в закрытых помещениях, но и на любых территориях общего пользования. Также на территории региона требуется соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м, за исключением такси.

Кроме того, все развлекательные заведения и места общественного питания не должны принимать посетителей с 23:00 до 06:00. В дневное время все посадочные места должны быть оснащены специальными защитными перегородками или экранами.