Путин поручил Минздраву привлечь аспирантов медвузов к борьбе с вирусом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву привлечь преподавателей, аспирантов и студентов медицинских вузов к борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства также распорядился предусмотреть им компенсацию за работу с опасными условиями труда.

Ответственным за выполнение поручения назначили главу Минздрава Михаила Мурашко. Он должен представить соответствующий доклад до 15 апреля.

Кроме того, президент поручил правительству при необходимости предусмотреть перепрофилирование врачей других специальностей, а также привлечение врачей среднего и медицинского персонала.