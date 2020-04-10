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Путин поручил Минздраву привлечь аспирантов медвузов к борьбе с вирусом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву привлечь преподавателей, аспирантов и студентов медицинских вузов к борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства также распорядился предусмотреть им компенсацию за работу с опасными условиями труда.

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Ответственным за выполнение поручения назначили главу Минздрава Михаила Мурашко. Он должен представить соответствующий доклад до 15 апреля.

Кроме того, президент поручил правительству при необходимости предусмотреть перепрофилирование врачей других специальностей, а также привлечение врачей среднего и медицинского персонала.

О возросшей нагрузке на врачебный персонал и необходимости привлечь практикантов и студентов медвузов к борьбе с коронавирусом Владимир Путин говорил еще в конце марта.

В конце марта РБК писал, что Минздрав обязал медработников всех специальностей пройти два образовательных модуля по диагностике, лечению и профилактике коронавируса.

Теги: коронавирус, студенты, поручение, Владимир Путин
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