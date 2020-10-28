В Москве 180 тыс. работодателей передали данные о сотрудниках на удаленке

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Более 180 тыс. работодателей предоставили правительству Москвы сведения о переводе сотрудников на дистанционный формат работы, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

В департаменте пояснили, что среди предоставивших сведения почти 165 тыс. юридических лиц и более 15,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Всего в этих компаниях работают около четырех миллионов человек. Из них на удаленную работу перевели 1,2 млн сотрудников.

Власти Москвы с начала октября обязали работодателей перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, работодателей обязали еженедельно отчитываться о доле находящихся на удаленке и предоставлять властям их данные — номера телефонов, машин, социальных карт. За невыполнение этих требований для работодателей предусмотрено административное наказание.

23 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что властям поступает большое количество жалоб, что некоторые руководители предприятий не переводят сотрудников на удаленную работу, как того требуют введенные из-за пандемии правила. Для контроля выполнения требований властей привлекли Московскую федерацию профсоюзов.