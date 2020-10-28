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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге выявили рекордное число новых случаев коронавируса

Фото:Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявили 727 новых зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Этот показатель является рекордным за весь период эпидемии. Число новых случаев в городе увеличивается почти каждый день с конца сентября. Впервые в городе сообщили о более чем 700 случаев заражения за сутки 23 октября.

За последние сутки в городе выздоровели 415 человек, умерли 57.

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Фото:n.vavilina / VK

С начала распространения коронавируса в городе выявили почти 59 тыс. случаев заражения. Выздоровели 37 тыс. человек, умерли 3731.

С 26 октября петербургским перевозчикам разрешили отказывать в проезде пассажирам без масок. Требование обязательного использования средств защиты касается водителей, кондукторов и таксистов, если последние везут пассажира.

В середине месяца губернатор Александр Беглов продлил до 29 ноября действие ограничений, введенных в городе из-за распространения коронавируса. В Петербурге действуют обязательный масочный режим в транспорте и объектах торговли, рекомендательная самоизоляция для граждан старше 65 лет, самоизоляция для вернувшихся из-за границы, запрет на посещение ночных клубов и баров, а также рекомендация перевести часть работников на дистанционный режим.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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