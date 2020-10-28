В Петербурге выявили рекордное число новых случаев коронавируса

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В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки выявили 727 новых зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Этот показатель является рекордным за весь период эпидемии. Число новых случаев в городе увеличивается почти каждый день с конца сентября. Впервые в городе сообщили о более чем 700 случаев заражения за сутки 23 октября.

За последние сутки в городе выздоровели 415 человек, умерли 57.

С начала распространения коронавируса в городе выявили почти 59 тыс. случаев заражения. Выздоровели 37 тыс. человек, умерли 3731.