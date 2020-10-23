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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге суточное число заражений COVID-19 впервые превысило 700

По общему числу инфицированных с начала пандемии город занимает третье место по стране, после столичного региона
Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

В Санкт-Петербурге за последние сутки было зафиксировано 710 случаев заражения коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении оперативного штаба. Это максимальный показатель с начала пандемии.

Суточное число новых заражений растет в городе с конца сентября. Если 24 сентября там было зафиксировано 215 инфицированных, то уже через неделю этот показатель достиг 300, еще через несколько дней — 500, а 14 октября оперативных штаб сообщил о 600 заболевших за прошедшие 24 часа.

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Общее число заболевших с начала пандемии в Санкт-Петербурге достигло 55 378 человек. По этому показателю он занимает третье место среди всех регионов, уступая Москве и Подмосковью.

По количеству летальных случаев город также занимает одно из первых мест. За последние сутки там умерли 32 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число смертей достигло 3565 (второй показатель по России).

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Накануне власти Санкт-Петербурга ввели ограничительные меры в связи с распространением инфекции. В соответствии с распоряжением губернатора Александра Беглова работа всех городских точек общепита запрещена до 29 ноября. Помимо этого все заведения должны получить уникальный QR-код, который подтвердит их соответствие требованиям безопасности.

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«Рестораны выполняют две функции — кормят и развлекают. Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23:00 вредно. Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения», — заявил 19 октября вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин.

Автор
Артем Филипенок
Санкт-Петербург коронавирус
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