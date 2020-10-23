В Петербурге суточное число заражений COVID-19 впервые превысило 700

По общему числу инфицированных с начала пандемии город занимает третье место по стране, после столичного региона

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В Санкт-Петербурге за последние сутки было зафиксировано 710 случаев заражения коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении оперативного штаба. Это максимальный показатель с начала пандемии.

Суточное число новых заражений растет в городе с конца сентября. Если 24 сентября там было зафиксировано 215 инфицированных, то уже через неделю этот показатель достиг 300, еще через несколько дней — 500, а 14 октября оперативных штаб сообщил о 600 заболевших за прошедшие 24 часа.

Общее число заболевших с начала пандемии в Санкт-Петербурге достигло 55 378 человек. По этому показателю он занимает третье место среди всех регионов, уступая Москве и Подмосковью.

По количеству летальных случаев город также занимает одно из первых мест. За последние сутки там умерли 32 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число смертей достигло 3565 (второй показатель по России).