В Петербурге разрешили не пускать в транспорт пассажиров без масок

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Петербурге с 26 октября перевозчикам разрешат отказывать в проезде пассажирам без масок. О таком ужесточении противоэпидемиологического режима власти города предупредили на прошлой неделе.

Требование обязательного использования масок также касается водителей и кондукторов, включая таксистов, в салоне которых находится пассажир.

Ранее власти города предупреждали, что увеличится количество выездов сотрудников полиции для выявления нарушителей масочного режима. Контролировать транспортное сообщение будут сотрудники служб транспортной безопасности перевозчиков и сотрудники Росгвардии. Проверятся будут и таксомоторные компании.

«Автобусы просто не поедут, пока все пассажиры не наденут маски», — предупреждал вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в разговоре с местным изданием «Фонтанка». В метро же, которое нельзя остановить, «основной упор будет сделан на убеждение, а не на действия жесткого характера», говорил он.