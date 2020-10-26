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Пандемия коронавируса ,  
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В Петербурге разрешили не пускать в транспорт пассажиров без масок

Фото:Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Петербурге с 26 октября перевозчикам разрешат отказывать в проезде пассажирам без масок. О таком ужесточении противоэпидемиологического режима власти города предупредили на прошлой неделе.

Требование обязательного использования масок также касается водителей и кондукторов, включая таксистов, в салоне которых находится пассажир.

Ранее власти города предупреждали, что увеличится количество выездов сотрудников полиции для выявления нарушителей масочного режима. Контролировать транспортное сообщение будут сотрудники служб транспортной безопасности перевозчиков и сотрудники Росгвардии. Проверятся будут и таксомоторные компании.

«Автобусы просто не поедут, пока все пассажиры не наденут маски», — предупреждал вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в разговоре с местным изданием «Фонтанка». В метро же, которое нельзя остановить, «основной упор будет сделан на убеждение, а не на действия жесткого характера», говорил он.

Власти Петербурга предупредили об отказе в проезде без масок с 26 октября
Общество
Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Как отмечают власти города, обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте необходимо для сохранения экономической безопасности города, чтобы не допустить ужесточения мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

17 октября в Петербурге на станции метро «Беговая» задержали больного астмой мужчину, который находился в метро без маски. Несколько сотрудников полиции применили к пассажиру силу, объяснив это тем, что мужчина спровоцировал конфликт, не отреагировав на законное требование представителей правопорядка. По словам очевидцев, он сам объяснял попытку зайти в метро без маски тем, что у него астма.

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С 16 октября в Москве также ужесточили контроль масочного режима. В столичном департаменте транспорта заявляли, что пассажиров без масок и перчаток не будут пропускать в транспорт, даже если они оплатили проезд. Кроме того, водителей московского транспорта обязали проходить медосмотр перед каждым рейсом. Не менее 10% сотрудников транспорта должны сдавать тест на коронавирус каждые 15 дней. Вместе с тем требуется чаще проводить процедуры по дезинфекции.

22 октября многие пассажиры не смогли попасть в Московский метрополитен на станциях «Савеловская», «Щелковская», «Новогиреево», «Семеновская» и «Теплый Стан» из-за отсутствия масок и перчаток, сообщалось в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Требование использования средств индивидуальной защиты сохраняется во всех городах России. Маски проверяют в транспорте и в торговых точках. Режим повышенной готовности действует в Уфе.

Ужесточение мер происходит на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в Петербурге выявили 56,8 тыс. заразившихся коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов. Также в городе умерли 3627 человек, это второй результат среди субъектов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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