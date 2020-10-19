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Пандемия коронавируса ,  
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Попова назвала условия для сохранения очного формата обучения в вузах

Студенты российских вузов не должны будут переходить на дистанционный режим обучения в том случае, если они будут соблюдать требования Роспотребнадзора и носить медицинские маски на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщила в интервью «Российской газете» глава ведомства Анна Попова.

«Если мы говорим о текущей ситуации с коронавирусом, то достаточно следовать уже имеющимся рекомендациям Роспотребнадзора: носить маски, соблюдать дистанцию. Тогда не придется переводить обучение в онлайн-формат, а сохранить очные занятия», — сказала Попова.

Говоря о формате обучения студентов медицинских вузов, глава Роспотребнадзора указала на необходимость увеличения количества часов по основам эпидемиологии и биологической безопасности.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В начале сентября министр науки и высшего образования Валерий Фальков говорил, что ограничения числа студентов на лекциях в методических рекомендациях не предусмотрено. Однако, как отмечал министр, все студенты и преподаватели обязаны носить медицинские маски. Во время лекции преподавателям все же разрешается снять средство защиты. Исключения были сделаны для творческих вузов.

В марте текущего года Фальков поручил на входе в здание измерять температуру среди работников и учащихся сотрудники вузов. Согласно распоряжению министра, в вузы запрещено пропускать людей с признаками инфекционных заболеваний. Также в учебных заведениях должны быть установлены антисептики.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Роспотребнадзор Анна Попова вузы пандемия коронавирус дистанционное обучение
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