Захарова оценила возможность освобождения россиян в Ливии

Контакты по вопросу возможного освобождения удерживаемых в Ливии россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые находятся в тюрьме по подозрению во вмешательстве в выборы, активизировались. Об этом сообщила глава российского МИД Мария Захарова, передает «РИА Новости».

«Но пока говорить о каких-то результатах рано», — уточнила она.

Как писал Bloomberg, россиян задержали в Ливии весной 2019 года. Их арестовали в Триполи спецслужбы, подконтрольные правительству национального единства (ПНЕ). С июля 2019-го они ждут суд в тюрьме пригорода Триполи.

По версии ливийской стороны, россияне пытались организовать встречу с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом. Он считается потенциальным кандидатом на пост президента Ливии. Ливийская прокуратура сообщила, ссылаясь на информацию, обнаруженную на флешках и ноутбуках задержанных, что они оба работали на компанию, «специализирующуюся на вмешательстве в выборы, которые намечены в нескольких странах Африки», в частности в Ливии.