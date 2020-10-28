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Политика ,  
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Захарова оценила возможность освобождения россиян в Ливии

Контакты по вопросу возможного освобождения удерживаемых в Ливии россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые находятся в тюрьме по подозрению во вмешательстве в выборы, активизировались. Об этом сообщила глава российского МИД Мария Захарова, передает «РИА Новости».

«Но пока говорить о каких-то результатах рано», — уточнила она.

СМИ узнали о согласии Ливии освободить двух задержанных россиян
Политика
Самер Суэйфан и&nbsp;Максим Шугалей <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 137px; top: -5px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div>

Как писал Bloomberg, россиян задержали в Ливии весной 2019 года. Их арестовали в Триполи спецслужбы, подконтрольные правительству национального единства (ПНЕ). С июля 2019-го они ждут суд в тюрьме пригорода Триполи.

По версии ливийской стороны, россияне пытались организовать встречу с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом. Он считается потенциальным кандидатом на пост президента Ливии. Ливийская прокуратура сообщила, ссылаясь на информацию, обнаруженную на флешках и ноутбуках задержанных, что они оба работали на компанию, «специализирующуюся на вмешательстве в выборы, которые намечены в нескольких странах Африки», в частности в Ливии.

МИД сообщил об обещании ПНС Ливии освободить арестованных двоих россиян
Политика
Фото:Алексей Иванов / ТВ Звезда / Global Look Press

В российском Фонде защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) заявили, что россияне являются его сотрудниками, которые проводили социологический опрос и не намеревались вмешиваться в выборы. По словам президента фонда Александра Малькевича, в Ливии оказались задержаны социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Хасан Али, у которого двойное гражданство — России и Иордании.

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В июле Захарова говорила, что правительства национального согласия (ПНС) Ливии пообещало российскому МИД в ближайшее время решить проблему с освобождением россиян. Источники Bloomberg 27 октября сообщили о согласии ПНС отпустить их.

Ливия Мария Захарова
Материалы по теме
СМИ узнали о согласии Ливии освободить двух задержанных россиян
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МИД сообщил об обещании ПНС Ливии освободить арестованных двоих россиян
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Bloomberg узнал об аресте россиян в Ливии из-за вмешательства в выборы
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