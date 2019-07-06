Двух задержанных в Ливии россиян поместили в тюрьму в пригороде Триполи

Двух граждан России, ранее задержанных ливийскими властями, поместили в тюрьму Майтига в пригороде Триполи. Об этом сообщил ТАСС президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Он подтвердил, что в тюрьму поместили гражданина России, социолога Максима Шугалея, а также переводчика Самера Хасана Али, у которого двойное гражданство — России и Иордании. Всего в исследовательской группе было три человека. Малькевич отметил, что третий участник группы уже находится в России. Он также подтвердил, что сотрудники фонда не вмешивались в электоральные процессы на территории Ливии, их работа сводилась исключительно к наблюдению за ситуацией в стране.

О задержании в Ливии своих сотрудников 5 июля сообщил российский Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Как заверили в организации, его сотрудники занимались исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в Ливии.

По данным агентства Bloomberg, россиян задержали в мае текущего года. В частности, двое из них пытались организовать встречу с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом, который считается потенциальным кандидатом на пост президента Ливии.

Как отмечалось в письме, направленном прокуратурой Ливии в ПНЕ, изъятая на ноутбуках и флешках информация стала доказательством того, что оба задержанных граждан России работали на компанию, «специализирующуюся на вмешательстве в выборы, которые намечены в нескольких странах Африки», в том числе Ливии. В документе также отмечалось, что третьему россиянину удалось покинуть Ливию до проведения операции спецслужб.