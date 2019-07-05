Bloomberg узнал об аресте россиян в Ливии из-за вмешательства в выборы

По данным Bloomberg, двоих россиян задержали в Триполи еще в мае, когда они пытались добиться встречи с сыном свергнутого диктатора Муамара Каддафи. Третьему россиянину, сообщает Bloomberg, удалось скрыться

Фото: Zoubeir Souissi / Reuters

Ливийские спецслужбы, подконтрольные правительству национального единства (ПНЕ), арестовали в Триполи двоих россиян по обвинению в попытке повлиять на исход парламентских и президентских выборов, которые власти Ливии планируют провести в 2019 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники и оказавшиеся в его распоряжении документы ливийской прокуратуры.

По данным агентства, два гражданина России были задержаны еще в мае, когда пытались организовать встречу с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом, который считается потенциальным кандидатом на пост президента Ливии.

В письме, направленном ливийской прокуратурой в ПНЕ, отмечается, что информация на изъятых у задержанных ноутбуках и флешках указывает на то, что оба они работали на компанию, «специализирующуюся на вмешательстве в выборы, которые намечены в нескольких странах Африки», в том числе Ливии. В документе говорится также, что третьему россиянину удалось покинуть Ливию до проведения операции спецслужб.

О задержании в Ливии своих сотрудников объявил в пятницу российский Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). В организации заверили, что его сотрудники, одним из которых является руководитель полевой исследовательской группы Фонда Максим Шугалей, занимались исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в Ливии.

«Социологи Фонда не вмешивались каким-либо образом в электоральные процессы на территории Ливии. Их работа сводилась исключительно к наблюдению за ситуацией в стране», — говорится в заявлении ФЗНЦ.