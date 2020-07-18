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МИД сообщил об обещании ПНС Ливии освободить арестованных двоих россиян

Фото: Алексей Иванов / ТВ Звезда / Global Look Press
Фото: Алексей Иванов / ТВ Звезда / Global Look Press

Министерство иностранных дел России получило от Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующего Триполи, письменные заверения в том, что вопрос об освобождении россиян Максима Шугалея и Самира Суэйфана решится в ближайшее время. Об этом этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, размещенном на странице МИД России в Facebook.

«Задействуем все имеющиеся каналы связи, в том числе закрытые, с государствами, располагающими возможностями оказывать влияние на ПНС. В результате наших настойчивых усилий недавно нами получены письменные заверения мининдел ПНС Мухаммеда Сиялы в том, что проблема наших граждан будет закрыта в ближайшее время», — говорится в комментарии Захаровой.

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Фото: Zoubeir Souissi / Reuters

Дипломат отметила, что МИД России активно занимается вопросом освобождения российских граждан из ливийской тюрьмы. По ее словам, представители России не посещали арестованных соотечественников, поскольку власти Триполи не предоставили такой возможности в нарушение Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях.

«В нынешней ситуации любые поездки российских дипломатов в Ливию сопряжены с неприемлемо высокими рисками для их личной безопасности. Именно по этой причине Посольство России в Триполи еще в 2013 году было эвакуировано в Тунис, чему предшествовало прямое нападение на него боевиков одной из столичных вооруженных группировок», — добавила Захарова.

В июле 2019 года агентство Bloomberg сообщило об аресте двоих россиян по обвинению в попытке повлиять на исход парламентских и президентских выборов, которые власти Ливии планировали провести в 2019 году, но из-за наступления сил Халифы Хафтара на Триполи в апреле 2019 года были перенесены на неопределенный срок. По информации агентства, россияне были задержаны еще в мае.

По данным Bloomberg, россияне пытались организовать встречу с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом, который был потенциальным кандидатом на пост президента Ливии.

Двух задержанных в Ливии россиян поместили в тюрьму в пригороде Триполи
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Как рассказал РБК президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, задержанными являются социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Хасан Али. Малькевич также заявлял, что россияне в тюрьме в Триполи подвергаются пыткам.

В Ливии с 2011 года, после свержения Муаммара Каддафи, идет противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и Правительством национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем, сформированным при поддержке ООН и Евросоюза. С 2019 года ЛНА пытается захватить столицу страны Триполи.

Теги: Ливия, граждане России, МИД России, Мария Захарова
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