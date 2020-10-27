Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президента Турции

Макрон назвал случившееся «исламистским терактом» и заявил о необходимости бороться с политическим исламизмом во французских школах, госучреждениях, культурных обществах, религиозных общинах и мечетях. Политик предложил создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране без иностранного влияния.

В ответ Эрдоган предложил Макрону «проверить свою психику». Конфликт продолжил разрастаться, Франция отозвала своего посла из Анкары, а Эрдоган призвал турок отказаться от французских товаров.