Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президента Турции
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo на фоне обострения отношений Турции и Франции выпустил карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Издание выложило рисунок в Twitter.
На ней полураздетый турецкий лидер сидит в кресле, в одной руке он держит открытую банку с напитком, другой задирает одежду официантки в хиджабе.
«Эрдоган в частной жизни очень игрив», — подписана карикатура.
Карикатура появилась на фоне разгоревшегося за последние дни конфликта Турции и Франции. Толчком для него стала речь президента Франции Эмманюэля Макрона, которую он произнес в связи с убийством под Парижем учителя Самюэля Пати. Ему отрезал голову иностранец, застреленный позже полицией. По сообщениям СМИ, незадолго до убийства Пати читал школьникам лекции о свободе слова и показывал карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.