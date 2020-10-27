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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президента Турции

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo на фоне обострения отношений Турции и Франции выпустил карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Издание выложило рисунок в Twitter.

На ней полураздетый турецкий лидер сидит в кресле, в одной руке он держит открытую банку с напитком, другой задирает одежду официантки в хиджабе.

«Эрдоган в частной жизни очень игрив», — подписана карикатура.

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Реджеп Эрдоган

Карикатура появилась на фоне разгоревшегося за последние дни конфликта Турции и Франции. Толчком для него стала речь президента Франции Эмманюэля Макрона, которую он произнес в связи с убийством под Парижем учителя Самюэля Пати. Ему отрезал голову иностранец, застреленный позже полицией. По сообщениям СМИ, незадолго до убийства Пати читал школьникам лекции о свободе слова и показывал карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

Макрон назвал случившееся «исламистским терактом» и заявил о необходимости бороться с политическим исламизмом во французских школах, госучреждениях, культурных обществах, религиозных общинах и мечетях. Политик предложил создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране без иностранного влияния.

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В ответ Эрдоган предложил Макрону «проверить свою психику». Конфликт продолжил разрастаться, Франция отозвала своего посла из Анкары, а Эрдоган призвал турок отказаться от французских товаров.

Charlie Hebdo карикатура Реджеп Тайип Эрдоган Турция Франция
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