Голикова назвала способ избежать второго локдауна в России

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Общими усилиями по обеспечению безопасности людей возможно избежать второго локдауна. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании координационного совета «Деловой России», передает «РИА Новости».

«Избежать второго локдауна возможно, только предпринимая совместные усилия, которые должны быть направлены на общую безопасность, безопасность наших граждан, безопасность тех трудовых коллективов, которые у нас работают», — сказала Голикова.

Вице-премьер также считает, что лучше предотвратить негативную ситуацию с коронавирусной инфекцией, чем бороться с ее последствиями.

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