Глава Роспотребнадзора допустила введение новых ограничений из-за COVID

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Дополнительные ограничения из-за коронавируса могут быть введены, если ситуация по заболевшим на текущей фазе не изменится. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает «РИА Новости».

«Если мы не справимся с этой фазой, то мы будем говорить о дополнительных ограничениях», — сказала Попова.

Она также добавила, что на данный момент необходимо не допустить дальнейшего распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией, соблюдая ограничительные меры, в том числе носить маску и ходить в перчатках.

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