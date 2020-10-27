Академик РАН исключил последствия коронавируса для иммунной системы

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Коронавирусная инфекция не приводит к развитию иммунодефицита у заболевшего. Об этом заявил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян в ходе форума «Здоровое общество», передает ТАСС.

«В результате развития этой [коронавирусной] инфекции не развивается иммунодефицит, вирус уходит и иммунная система восстанавливается», — сказал Тотолян.

В июне специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании сообщили, что почти каждый третий вылечившийся от коронавируса может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств. Согласно исследованию, у 30% переболевших COVID-19 в дальнейшем может развиться фиброз легких, а у половины вылечившихся могут наблюдаться физические, когнитивные и психологические нарушения, и около 70% могут страдать от бредового расстройства. Кроме того, у каждого десятого пациента было выявлено острое поражение сердца.

Накануне председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова допустила, что дети, перенесшие заболевание коронавирусной инфекцией, в дальнейшим могут иметь проблемы с фертильностью. По словам врача, обследования перенесших коронавирус детей показали, что у них происходит снижение когнитивных функций на 30%, даже если они перенесли болезнь бессимптомно.