Попова допустила исчезновение необходимости носить маски

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с появлением вакцин от коронавируса в масках ходить будет не нужно. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я думаю, что нет, мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках», — сказала она, отвечая на вопрос, придется ли людям всегда оставаться в масках.

Во вторник, 27 октября, Роспотребнадзор заявил, что граждане обязаны носить маски в местах массового пребывания людей, в транспорте, на парковках, а также в лифтах. Документ вступает в силу с 28 октября. Также в нем говорится, что руководители субъектов должны принять меры для защиты граждан старше старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Кроме того, ведомство рекомендовало региональным властям запретить работу предприятий общественного питания и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00, а также усилить меры по дезинфекции в местах пребывания людей.