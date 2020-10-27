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Попова допустила исчезновение необходимости носить маски

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с появлением вакцин от коронавируса в масках ходить будет не нужно. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я думаю, что нет, мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках», — сказала она, отвечая на вопрос, придется ли людям всегда оставаться в масках.

Роспотребнадзор предписал повсеместное обязательное ношение масок
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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Во вторник, 27 октября, Роспотребнадзор заявил, что граждане обязаны носить маски в местах массового пребывания людей, в транспорте, на парковках, а также в лифтах. Документ вступает в силу с 28 октября. Также в нем говорится, что руководители субъектов должны принять меры для защиты граждан старше старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Кроме того, ведомство рекомендовало региональным властям запретить работу предприятий общественного питания и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00, а также усилить меры по дезинфекции в местах пребывания людей.

Рошаль раскритиковал не соблюдающих требование носить маски россиян
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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В начале октября директор разработавшего вакцину «Спутник V» центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что через три недели после введения второго компонента вакцины от коронавируса маску можно не использовать. Однако перед этим необходимо сначала проверить уровень протективных антител. Если уровень высокий, то от дополнительной защиты можно отказаться, объяснял Гинцбург.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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