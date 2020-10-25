Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом

Ольга Ковитиди (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди заразилась COVID-19 и в данный момент проходит лечение в одной из московских больниц. Об этом РБК заявила пресс-секретарь сенатора Анна Горбачева.

«Ольга Федоровна заразилась коронавирусом, сейчас она находится в красной зоне одной из московских больниц», — сообщила она.

Сенатор обратилась к россиянам, призвав их соблюдать меры предосторожности при заражении коронавирусом — носить средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками.

«Индивидуальная защита должна быть на первом месте. Маска, ее смена каждые два часа, очки, перчатки, дистанция, дезинфекция обуви, вещей, поверхности. Банальные вещи спасают ежедневно жизни миллионов людей», — передала слова Ковитиди ее пресс-секретарь.

10 октября стало известно о заражении коронавирусом главы дептранса Москвы Максима Ликсутова. Заммэра переболел вирусом бессимптомно и 19 октября получил несколько отрицательных тестов на инфекцию. Помимо него заразился COVID-19 глава столичного стройкомплекса Андрей Бочкарев.