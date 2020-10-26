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Общество ,  
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Роспотребнадзор заявил о пользе зарядки для противостояния COVID-19

Фото:Елена Сикорская / Global Look Press
Фото: Елена Сикорская / Global Look Press

Физическая активность укрепляет организм человека, что особенно важно в период распространения респираторных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства.

«Особенно важно поддерживать физическую активность в период распространения респираторных заболеваний — гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

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При этом в ведомстве подчеркнули, что утренние упражнения необходимы всем людям, независимо от вида их деятельности.

По словам экспертов, делать зарядку необходимо каждое утро, постепенно увеличивая время занятий с 5 до 20 минут. Гимнастика должна включать в себя восемь–десять упражнений, повторяющихся около десяти раз. В комплекс упражнений рекомендуют включить разминку, растяжку и ходьбу.

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Ранее Министерство здравоохранения посоветовало родителям школьников организовать для своих детей занятия спортом. В ведомстве пояснили, что в существующих условиях образ жизни детей становится малоподвижным, что может привести к заболеваниям костной-мышечной и соединительной тканей, а также эндокринной системы.

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На данный момент эпидемиологическая ситуация в России ухудшилась. По данным оперативного штаба, только за сутки 25 октября в России выявили около 17 тыс. заболевших коронавирусом. В связи с этим ряд регионов ввели ограничительные меры.

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