Роспотребнадзор заявил о пользе зарядки для противостояния COVID-19

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Физическая активность укрепляет организм человека, что особенно важно в период распространения респираторных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства.

«Особенно важно поддерживать физическую активность в период распространения респираторных заболеваний — гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что утренние упражнения необходимы всем людям, независимо от вида их деятельности.

По словам экспертов, делать зарядку необходимо каждое утро, постепенно увеличивая время занятий с 5 до 20 минут. Гимнастика должна включать в себя восемь–десять упражнений, повторяющихся около десяти раз. В комплекс упражнений рекомендуют включить разминку, растяжку и ходьбу.