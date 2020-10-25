Число заболевших COVID-19 в России превысило 1,5 млн

За сутки выявили 16,7 тыс. новых больных. Кроме столичного региона и Санкт-Петербурга больше всего заражений обнаруживают в Нижегородской, Свердловской и Ростовской областях

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За последние 24 часа в России было подтверждено 16 710 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Всего с начала распространения коронавируса он был обнаружен у 1,513 млн человек. Почти у 27% новых заболевших COVID-19 протекает без клинических симптомов.

По приросту новых случаев, кроме Москвы (4455), Санкт-Петербурга (709) и Подмосковья (491), больше всего заболевших выявлено в следующих регионах: