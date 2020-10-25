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Пандемия коронавируса ,  
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Число заболевших COVID-19 в России превысило 1,5 млн

За сутки выявили 16,7 тыс. новых больных. Кроме столичного региона и Санкт-Петербурга больше всего заражений обнаруживают в Нижегородской, Свердловской и Ростовской областях
Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За последние 24 часа в России было подтверждено 16 710 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

Всего с начала распространения коронавируса он был обнаружен у 1,513 млн человек. Почти у 27% новых заболевших COVID-19 протекает без клинических симптомов.

По приросту новых случаев, кроме Москвы (4455), Санкт-Петербурга (709) и Подмосковья (491), больше всего заболевших выявлено в следующих регионах:

  • Нижегородская область (396);
  • Ростовская область (306);
  • Свердловская область (276);
  • Красноярский край (271);
  • Воронежская область (269).

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 октября
Общество

По мнению бывшего главы Роспотребнадзора, академика РАН и первого зампреда комитета Госдумы по образованию Геннадия Онищенко, спад заболеваемости в России начнется в ноябре 2020 года — январе 2021 года. При этом, если граждане будут добросовестно выполнять все санитарные предписание, эпидемиологическая обстановка начнет улучшаться даже раньше.

Врач-педиатр и инфекционист Евгений Тимаков считает, что жить с COVID-19 человечеству придется еще несколько лет. «В ближайшие несколько лет случаи коронавируса точно будут. Коронавирус никуда не денется», — заявил медик.

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За сутки в России от коронавируса умерли 229 человек
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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Накануне Всемирная организация здравоохранения зафиксировала очередной рекорд суточного прироста инфицированных в мире — 465,3 тыс. человек. Предыдущий максимум был 23 октября — тогда заболели 423,8 тыс. человек.

Рекордсменами по этому показателю стали США (72,3 тыс.), Индия (53,3 тыс.), Франция (32,4 тыс.), Бразилия (24,8 тыс.) и Великобритания (20,5 тыс.). Всего ВОЗ насчитала более 42 млн заражений в мире с начала пандемии.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Россия эпидемия
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