Число заболевших COVID-19 в России превысило 1,5 млн
За последние 24 часа в России было подтверждено 16 710 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.
Всего с начала распространения коронавируса он был обнаружен у 1,513 млн человек. Почти у 27% новых заболевших COVID-19 протекает без клинических симптомов.
По приросту новых случаев, кроме Москвы (4455), Санкт-Петербурга (709) и Подмосковья (491), больше всего заболевших выявлено в следующих регионах:
- Нижегородская область (396);
- Ростовская область (306);
- Свердловская область (276);
- Красноярский край (271);
- Воронежская область (269).