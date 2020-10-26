Рогозин назвал бессмысленной новую лунную гонку

Лунная гонка между космическими державами, в том числе между Россией и США, доходит до определенного предела, после чего становится бессмысленной. Об этом заявил Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала.

«Эта гонка идет до определенного предела, до тех пор, пока мы наконец-то не начинаем понимать, что она бессмысленна. Потому что в любом случае опять наступает критерий единства», — сказал Рогозин.

По его словам, Россия в случае необходимости придет на помощь США, а Соединенные Штаты помогут россиянам, если это будет нужно.

«Я думаю, что будущее покорение Луны не сможет быть национализировано какой-то одной страной, они не обойдутся без нас», — добавил Рогозин.