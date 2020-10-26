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Общество ,  
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Рогозин назвал бессмысленной новую лунную гонку

Лунная гонка между космическими державами, в том числе между Россией и США, доходит до определенного предела, после чего становится бессмысленной. Об этом заявил Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала.

«Эта гонка идет до определенного предела, до тех пор, пока мы наконец-то не начинаем понимать, что она бессмысленна. Потому что в любом случае опять наступает критерий единства», — сказал Рогозин.

По его словам, Россия в случае необходимости придет на помощь США, а Соединенные Штаты помогут россиянам, если это будет нужно.

«Я думаю, что будущее покорение Луны не сможет быть национализировано какой-то одной страной, они не обойдутся без нас», — добавил Рогозин.

Рогозин сравнил лунную гонку с программой «звездных войн»
Общество
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

США реализуют программу Artemis, предполагающую высадку американских астронавтов на Луну в 2024 году. Россия в свою очередь собирается высадить своего космонавта на Луне в 2030 году.

Ранее Рогозин заявлял, что Россия не хочет принимать участие в американской лунной программе, поскольку она представляет скорее «политический проект» и похожа на НАТО. По его словам, США рассматривают свою программу не как международную, а как проект, в котором «Америка превыше всего», а все остальные участники «должны помогать и платить».

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Также глава «Роскосмоса» ранее заявлял, что Россия заинтересована в проведении экспериментов на Луне, но не собирается ввязываться в гонку за ее освоение.

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