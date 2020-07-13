Рогозин сравнил американскую лунную программу с НАТО

Дмитрий Рогозин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Россия не хочет принимать участия в американской лунной программе, поскольку она представляет скорее «политический проект» и похожа на НАТО. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Они [НАСА] рассматривают свою программу не как международную, а как похожую на НАТО. Есть Америка, Америка превыше всего», — сказал Рогозин. Все остальные участники программы «должны помогать и платить», отметил он.

По словам Рогозина, американские партнеры отходят от тех принципов сотрудничества и взаимоподдержки, которые сложились при сотрудничестве на МКС. «Честно говоря, нам участвовать в таком проекте неинтересно», — подчеркнул он.

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