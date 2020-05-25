Рогозин сравнил лунную гонку с программой «звездных войн»

Глава «Роскосмоса» сравнил борьбу за освоение Луны с программой «звездных войн», на которую СССР потратил огромные деньги

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что Россия заинтересована в проведении экспериментов на Луне, но не намерена ввязываться в гонку за ее освоение.

«Мы не должны дергаться так, как реагировал СССР на американскую стратегическую оборонную инициативу (СОИ, или «звездные войны»). Тогда колоссальные деньги были брошены на фантастическую идею, в итоге не реализованную», — напомнил Рогозин.

По его словам, нынешняя лунная гонка «напоминает предвыборные соревнования, которые в США устроили республиканцы и демократы».

«Луна нас интересует прежде всего с точки зрения ее сохранения как спутника, который обеспечивает жизнедеятельность нашей планеты. Мы будем отрабатывать эксперименты, необходимые по астероидам и дальним планетам. Но Луна не является конечной целью», — добавил Рогозин.

При этом глава «Роскосмоса» подчеркнул, что Россия не допустит приватизации Луны. «Это противоречит международному праву», — сказал он.

Касательно ближайших планов по освоению Луны Рогозин сообщил, что уже в следующем году к спутнику планируется отправить аппарат «Луна-25». В 2024–2025 годах последуют орбитальный аппарат «Луна-26» и тяжелый аппарат «Луна-27», который начнет бурение на Луне реголита и проведение научных исследований.

В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, который поддерживает коммерческое освоение ресурсов на Луне и других космических телах. Однако в указе не признается Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое Генассамблеей ООН в 1979 году. Оно предусматривает, что исследование и использование спутника — это достояние всего человечества.

16 мая глава НАСА Джим Брайденстайн призвал Россию присоединиться к «Соглашению Артемиды» — правовой базе для проекта по добыче ресурсов на Луне. В США считают, что это соглашение позволит, в частности, создать «зоны безопасности» вокруг участков, где планируют проводить разведку и горные работы. В NASA считают, что каждая страна, желающая участвовать в лунной программе управления, должна его подписать.