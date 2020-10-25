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Взорвавшийся в Азовском море танкер отбуксировали на стоянку

Нефтяной танкер &laquo;Генерал Ази Асланов&raquo;
Нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов» (Фото: МЧС России )

Танкер «Генерал Ази Асланов», поврежденный при взрыве в Азовском море, отбуксирован на якорную стоянку в районе порта «Кавказ». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Танкер отбуксирован на стоянку, поиски пропавших продолжаются», — говорится в сообщении.

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Как сообщает агентство «РИА Новости», отбуксировка прошла в штатном режиме. Сейчас танкер осматривают специалисты.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах Краснодарского края, спасатели доставили в порт «Кавказ» шестерых спасенных с танкера, еще четыре человека остаются на буксире «Меркурий».

Ранее в пресс-службе сообщили, что отбуксировкой занималось судно «Меркурий». Оно перенесло судно на якорную стоянку, расположенную в 7–8 милях в сторону от береговой линии Краснодарского края.

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По словам начальника Главного управления МЧС России, решение о дальнейшей транспортировке танкера будет принимать его владелец. Им значится турецкая компания Palmali Shipping Agency.

Взрыв на борту судна произошел 24 октября на выходе из Керченского пролива в Азовское море. В результате танкер получил серьезные повреждения палубы и пробоину выше ватерлинии. Корабль остался на плаву, но накренился.

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Фото:mnr.gov / Facebook

В момент происшествия на борту находились 13 членов экипажа. Десять из них спасли. Еще трое упали за борт и пропали. Поисковые мероприятия проходили всю ночь и продолжаются до сих пор с помощью авиации.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК России (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала ответственность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, на «Генерале Ази Асланове» произошло возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющейся жидкости «Нафта».

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