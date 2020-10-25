Взорвавшийся в Азовском море танкер отбуксировали на стоянку

Ранее в пресс-службе сообщили, что отбуксировкой занималось судно «Меркурий». Оно перенесло судно на якорную стоянку, расположенную в 7–8 милях в сторону от береговой линии Краснодарского края.

По словам начальника Главного управления МЧС России, решение о дальнейшей транспортировке танкера будет принимать его владелец. Им значится турецкая компания Palmali Shipping Agency.

Взрыв на борту судна произошел 24 октября на выходе из Керченского пролива в Азовское море. В результате танкер получил серьезные повреждения палубы и пробоину выше ватерлинии. Корабль остался на плаву, но накренился.

В момент происшествия на борту находились 13 членов экипажа. Десять из них спасли. Еще трое упали за борт и пропали. Поисковые мероприятия проходили всю ночь и продолжаются до сих пор с помощью авиации.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК России (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала ответственность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц). По версии следствия, на «Генерале Ази Асланове» произошло возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющейся жидкости «Нафта».