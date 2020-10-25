Взорвавшийся в Азовском море танкер отбуксировали на стоянку
Танкер «Генерал Ази Асланов», поврежденный при взрыве в Азовском море, отбуксирован на якорную стоянку в районе порта «Кавказ». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
«Танкер отбуксирован на стоянку, поиски пропавших продолжаются», — говорится в сообщении.
Как сообщает агентство «РИА Новости», отбуксировка прошла в штатном режиме. Сейчас танкер осматривают специалисты.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах Краснодарского края, спасатели доставили в порт «Кавказ» шестерых спасенных с танкера, еще четыре человека остаются на буксире «Меркурий».