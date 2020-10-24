На танкере в Азовском море произошел взрыв

Взовался второй танк, судно шло пустым. На борту находились 13 членов экипажа, трое из них оказались за бортом, их ищут спасатели. Остальные были спасены проходящим мимо теплоходом

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Азовском море идет спасательная операция после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов». Об том сообщили РБК в пресс-службе Росморречфлота.

Информация об инциденте поступила в 18:40 — во втором танке произошел взрыв. «Судно следовало в Ростов-на-Дону, проследовав перед этим по Керченскому проливу, оно уже находилось на выходе, в Азовском море непосредственно», — заявили в Росморречфлоте.

Экипаж судна состоит из 13 человек, десятерых из них спас проходящий поблизости теплоход «Сириус». Троих людей, оказавшихся за бортом, ищут спасатели. При этом на корабле не начался пожар, он остается на плаву. Три спасательных судна «Меркурий», «Импульс» и «Александр Сизонцев» прибудут к месту происшествия в 21:30.

В МЧС сообщили РБК, что танкер шел пустым. ТАСС передал, что взрыв, предположительно, произошел из-за остаточных паров топлива.