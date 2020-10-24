СК начал проверку после взрыва на нефтяном танкере в Азовском море

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организовали проверку по факту взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов» в акватории Азовского моря. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, сегодня, в акватории Азовского моря произошло возгорание нефтяного танкера. Данные о пострадавших уточняются. По данному факту организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты.

Как сообщила РБК пресс-секретарь службы Юлия Непоседова, в рейд к Керченском проливе вышли специалисты Росприроднадзора. В том случае, если позволит погода, специалисты планируют взять пробы воды, чтобы определить уровень загрязнения пролива.

Как уточнили РБК в пресс-службе Минприроды, взрыв произошел на танкере, который находился в Керченском проливе (Краснодарский край). По данным ведомства, предварительно танкер он разгрузился в порту «Кавказ» и шел в сторону Ростова-на-Дону. Причины взрыва предстоит выяснить профильным службам. В пресс-службе добавили, что первоочередная задача заключается в окончании спасательных операций.