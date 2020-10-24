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СК начал проверку после взрыва на нефтяном танкере в Азовском море

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организовали проверку по факту взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов» в акватории Азовского моря. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, сегодня, в акватории Азовского моря произошло возгорание нефтяного танкера. Данные о пострадавших уточняются. По данному факту организована доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты.

Как сообщила РБК пресс-секретарь службы Юлия Непоседова, в рейд к Керченском проливе вышли специалисты Росприроднадзора. В том случае, если позволит погода, специалисты планируют взять пробы воды, чтобы определить уровень загрязнения пролива.

Как уточнили РБК в пресс-службе Минприроды, взрыв произошел на танкере, который находился в Керченском проливе (Краснодарский край). По данным ведомства, предварительно танкер он разгрузился в порту «Кавказ» и шел в сторону Ростова-на-Дону. Причины взрыва предстоит выяснить профильным службам. В пресс-службе добавили, что первоочередная задача заключается в окончании спасательных операций.

К настоящему времени из порта уже вышел катер с боновыми ограждениями на борту, которые будут оперативно установлены и помогут обозначить зону возможных последствий случившегося для акватории. На месте также работают специалисты Росприроднадзора, которым предстоит установить уровень загрязнения.

Как ранее сообщили РБК в Росморречфлоте, информация об инциденте поступила в 18:40. В ведомстве уточнили, что судно следовало в Ростов-на-Дону, проследовав перед этим по Керченскому проливу, оно уже находилось на выходе, в Азовском море непосредственно.

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Экипаж судна состоит из 13 человек. Десятерых из них спас проходящий поблизости теплоход «Сириус». Сейчас спасатели ищут троих людей, оказавшихся за бортом. При этом на корабле не начался пожар, он остался на плаву. На место происшествия выдвинулись три спасательных судна: «Меркурий», «Импульс» и «Александр Сизонцев».

Азовское море танкер взрыв доследственная проверка новости
Материалы по теме
В Росморречфлоте сообщили о сильных повреждениях танкера в Азовском море
Общество
На танкере в Азовском море произошел взрыв
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Иностранный нефтяной танкер протаранил причал в Приморске
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