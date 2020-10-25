СМИ опубликовали запись переговоров экипажа взорвавшегося танкера

Из-за взрыва на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море судно полностью потеряло управление, главный двигатель вышел из строя. Об этом сообщил диспетчеру после инцидента член экипажа корабля, запись переговоров опубликовал телеканал «Звезда».

«Ничего не в работе, машина не в работе, полная потеря управления», — уточнил собеседник диспетчера в ответ на вопрос, работает ли главный двигатель танкера.

Член экипажа доложил, что взорвались первый и второй танк судна. Отвечая на вопрос, какой груз перевозил танкер, он сказал, что «судно в балласте».

Взрыв на корабле произошел вечером 24 октября. После него не было возгорания, танкер остался на плаву, однако получил сильные повреждения и накренился. Из 13 человек экипажа трое оказались за бортом, ведутся их поиски. Остальных снял с танкера бывший поблизости теплоход «Сириус».