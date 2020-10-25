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СМИ опубликовали запись переговоров экипажа взорвавшегося танкера

Из-за взрыва на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море судно полностью потеряло управление, главный двигатель вышел из строя. Об этом сообщил диспетчеру после инцидента член экипажа корабля, запись переговоров опубликовал телеканал «Звезда».

«Ничего не в работе, машина не в работе, полная потеря управления», — уточнил собеседник диспетчера в ответ на вопрос, работает ли главный двигатель танкера.

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Член экипажа доложил, что взорвались первый и второй танк судна. Отвечая на вопрос, какой груз перевозил танкер, он сказал, что «судно в балласте».

Взрыв на корабле произошел вечером 24 октября. После него не было возгорания, танкер остался на плаву, однако получил сильные повреждения и накренился. Из 13 человек экипажа трое оказались за бортом, ведутся их поиски. Остальных снял с танкера бывший поблизости теплоход «Сириус».

В МЧС сообщали, что танкер шел пустым, в Минприроды указали, что он разгрузился в порту «Кавказ» и двигался в сторону Ростова-на-Дону. Представитель экстренных служб сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, причиной взрыва могли стать остаточные топливные пары и нарушение техники безопасности.

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России начали проверку по факту взрыва.

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