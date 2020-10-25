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В Азовском море начали буксировку поврежденного взрывом танкера

В Азовском море судно «Меркурий» взяло на буксир нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов», который получил серьезные повреждения из-за произошедшего на судне взрыва. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота, передает ТАСС.

«Они начали движение в район якорной стоянки», — уточнили в пресс-службе.

СМИ опубликовали запись переговоров экипажа взорвавшегося танкера
Общество

Стоянка расположена в 7-8 милях от места ЧП в сторону береговой линии Краснодарского края. Утром поврежденный танкер обследуют водолазы.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал запись переговоров экипажа судна с диспетчером после инцидента. Из них следует, что после взрыва моряки полностью потеряли управление кораблем, перестал работать главный двигатель. Член экипажа уточнил, что взорвались первый и второй танк судна.

Росморречфлот уточнил данные о пропавших после взрыва на танкере моряках
Общество

Начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин, передает ТАСС, сообщил, что до взрыва танкер был отремонтирован и находился в исправном состоянии. «Причину взрыва будет определять комиссия», — отметил он.

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