В Азовском море начали буксировку поврежденного взрывом танкера

В Азовском море судно «Меркурий» взяло на буксир нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов», который получил серьезные повреждения из-за произошедшего на судне взрыва. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота, передает ТАСС.

«Они начали движение в район якорной стоянки», — уточнили в пресс-службе.

Стоянка расположена в 7-8 милях от места ЧП в сторону береговой линии Краснодарского края. Утром поврежденный танкер обследуют водолазы.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал запись переговоров экипажа судна с диспетчером после инцидента. Из них следует, что после взрыва моряки полностью потеряли управление кораблем, перестал работать главный двигатель. Член экипажа уточнил, что взорвались первый и второй танк судна.