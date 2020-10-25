Пандемия коронавируса , 25 окт, 10:43
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Врач назвал опасные последствия самолечения при коронавирусе
Бесконтрольный прием противовирусных препаратов вреден для иммунной системы человека. Об этом изданию Ura.ru рассказал врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.
«Эти препараты практически все влияют на иммунную систему. Кто может сказать, как у вас работает иммунная система?» — сказал Щепеляев.
Бесконтрольный прием противовирусных препаратов может привести к нарушению баланса в организме, и в итоге вся иммунная система может «разактивироваться».
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