Собянин сообщил о соблюдении москвичами мер против COVID-19
Меры профилактики и защиты от коронавирусной инфекции соблюдают большинство москвичей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы сегодня видим, что эти меры восприняты и выполняются большинством москвичей», — процитировало главу города агентство «РИА Новости».
Собянин также напомнил, что граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями переведены на режим самоизоляции. Кроме того, более 1 млн человек перешли на удаленный режим работы, а школьники с 6-го по 11-й класс — на дистанционное обучение.
В связи с этим мэр выразил надежду, что уровень заболеваемости в скором времени начнет снижаться.