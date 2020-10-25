Собянин сообщил о соблюдении москвичами мер против COVID-19

Ранее, 23 октября, Собянин сообщил, что распространение коронавируса замедляется. По его словам, динамика ростра была в районе 50–60%, а за минувшую неделю снизилась до 15%. Это означает, что взрывных показателей заболеваемости сейчас нет.

Тогда глава города также подчеркнул, что рост числа заразившихся начался в конце сентября. Если 24 сентября в Москве выявили более 1 тыс. новых заболевших за сутки, что спустя месяц их было уже более 5 тыс.

По данным оперативного штаба в Москве за сутки было зарегистрировано более 4,4 тыс. новых случаев заболевания COVID, что составляет более четверти всех случаев заражения в России. Их, по данным ресурса, более 16,5 тыс.

В связи с высоким уровнем заболевших столичное правительство ввело ряд ограничительных мер. Помимо перевода работников и школьников на удаленку, а также самоизоляции пожилых людей, во всех общественных местах введен строгий перчаточно-масочный режим. Если посетители и сотрудники какой-либо организации не используют средства защиты, ее могут закрыть и оштрафовать на сумму до 300 тыс. руб.